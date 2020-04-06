ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны

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Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.
ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны
  • Pixabay

«В результате анализа сведений, размещённых в сети интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты», — рассказали в ведомстве, отметив, что это может повлечь нарушение прав потребителей.

ФАС поручено «дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции».

Ранее в ФАС рассказали, что подорожание имбиря, лимона и чеснока связано с ограничением поставок из-за рубежа и повышением спроса.

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