ФАС проверит обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны
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«В результате анализа сведений, размещённых в сети интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты», — рассказали в ведомстве, отметив, что это может повлечь нарушение прав потребителей.
ФАС поручено «дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции».
Ранее в ФАС рассказали, что подорожание имбиря, лимона и чеснока связано с ограничением поставок из-за рубежа и повышением спроса.