ФАС назвала причину подорожания имбиря и чеснока

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В Федеральной антимонопольной службе России заявили, что подорожание имбиря, лимона и чеснока в небольших магазинах и на рынках связано с ограничением поставок из-за рубежа и повышением спроса.
ФАС назвала причину подорожания имбиря и чеснока
  • Pixabay

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольной службы Анну Мирочиненко.

«В ФАС России поступают обращения на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок», — сказала она.

По её словам, «в основном эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках».

Она отметила, что внутренний рынок по указанным товарам зависит от импортных поставок.

Представитель ФАС добавила, что повышение цен на данные товары вызвано снижением его предложения в связи с ограничениями, введёнными со стороны стран-импортёров на фоне пандемии коронавируса и существенным кратковременным повышением спроса.

«После нормализации ситуации с импортными поставками цены также пойдут вниз», — заявила она.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском» писала, что в середине марта 1 кг гречки подорожал на 8,4%, до 61,6 рубля.

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