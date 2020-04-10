ФАС заявила об отсутствии объективных причин роста цен на продукты

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев заявил, что объективных экономических причин для роста цен на продукты в России нет.

«В стране нет объективных экономических причин для роста цен на большинство продовольственных товаров, сейчас у нас может быть одна проблема — ажиотажный спрос, который может приводить к созданию дефицита и росту цен», — приводит ТАСС его слова.

Также он заявил, что ФАС будет проводить антимонопольные расследования по информации Ассоциации компаний розничной торговли о росте отпускных цен.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведёт масштабные проверки информации депутатов Госдумы о росте цен на продукты в России.