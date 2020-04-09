ФАС заявила о выходе на масштабные проверки цен на продукты
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«С этой недели к мониторингу во всех субъектах Федерации подключились сотни активистов Общероссийского народного фронта. В ФАС также работает «горячая линия» по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется», — заявили в службе.
9 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о беспредельном росте цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, торговые сети «просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат».