ФАС заявила о выходе на масштабные проверки цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба проведёт масштабные проверки информации депутатов Госдумы о росте цен на продукты в России.

«С этой недели к мониторингу во всех субъектах Федерации подключились сотни активистов Общероссийского народного фронта. В ФАС также работает «горячая линия» по ценам на продовольствие, информация с которой в обязательном порядке проверяется», — заявили в службе.

9 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о беспредельном росте цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, торговые сети «просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат».