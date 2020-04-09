Володин считает беспределом рост цен на ряд продуктов на фоне COVID-19

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом рост цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Володин считает беспределом рост цен на ряд продуктов на фоне COVID-19
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«У нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», — сказал он. Володин подчеркнул, что «этот беспредел необходимо остановить».

Как сообщает пресс-служба Госдумы, об этом он сказал в ходе видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены максимум на 15—20%.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал в беседе с НСН данное сообщение.

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