Володин считает беспределом рост цен на ряд продуктов на фоне COVID-19
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- РИА Новости
«У нас получается, что эти наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», — сказал он. Володин подчеркнул, что «этот беспредел необходимо остановить».
Как сообщает пресс-служба Госдумы, об этом он сказал в ходе видеоконференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее газета «Известия» сообщала, что производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены максимум на 15—20%.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал в беседе с НСН данное сообщение.