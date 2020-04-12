ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в России.
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
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«ФАС России совместно с ОНФ фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь. Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ФАС.

Отмечается, что федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, «установив на него справедливую рыночную цену в диапазон от 400 до 700 рублей за килограмм».

Ранее Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции.

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