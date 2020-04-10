Глава ЦБ оценила ситуацию с ценами на имбирь и лимоны

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции.
Глава ЦБ оценила ситуацию с ценами на имбирь и лимоны
  • © Ирина Овчинникова
  • РИА Новости

«Росстат не учитывает его (имбирь) в индексе инфляции, доля его в потребительской корзине не очень высокая. Доля лимонов тоже не очень высокая, и вклад в общий объем инфляции не очень большой», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются.

8 апреля Россельхознадзор сообщил о резком росте импорта чеснока и имбиря в Россию в начале апреля.

Ранее Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.

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