Глава ЦБ оценила ситуацию с ценами на имбирь и лимоны

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции.

«Росстат не учитывает его (имбирь) в индексе инфляции, доля его в потребительской корзине не очень высокая. Доля лимонов тоже не очень высокая, и вклад в общий объем инфляции не очень большой», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются.

8 апреля Россельхознадзор сообщил о резком росте импорта чеснока и имбиря в Россию в начале апреля.

Ранее Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.