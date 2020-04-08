В начале апреля резко вырос импорт чеснока и имбиря в Россию

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Россельхознадзор сообщил о резком росте импорта чеснока и имбиря в Россию в начале апреля.
В начале апреля резко вырос импорт чеснока и имбиря в Россию
  • Pixabay

«С 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тыс. тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объём ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объёма импорта продукта за предыдущие три месяца», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что главным импортёром имбиря в Россию является КНР.

Также отмечается, что за аналогичный период импорт в Россию свежего чеснока увеличился более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 7—12%.

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