СМИ: Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции на 7—12%

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Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 7—12%, заявила заместитель главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
СМИ: Бизнес предупредил о возможном подорожании молочной продукции на 7—12%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Как пояснила Петрова, изменение курса валют повысит цену составляющей производства, зависимой от импорта.

Доля импортной закваски на рынке достигает 50%. Её используют при изготовлении сыра, творога, сметаны, простокваши, ряженки и йогуртов. В цены также закладывают закупки иностранного оборудования.

По словам Петровой, цены могут расти неравномерно. К примеру, питьевое молоко, как продукт первой необходимости, подорожает меньше всего — на 3—5%, а кисломолочные продукты — на 5—7%.

Что касается сыра и сливочного масла, то ожидается подорожание на 10—12%.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что регулярно проводят мониторинг цен сельскохозяйственных товаров. В ведомстве не ожидают подорожания основных категорий продуктов питания. Вместе с тем вероятен некоторый рост цен на продукцию, производимую за пределами России. В первую очередь это цитрусовые, бананы, вина, крепкие спиртные напитки, пояснили в министерстве.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили, что рынки молочной продукции высококонкурентные и изменение себестоимости — второстепенный фактор при ценообразовании в этой отрасли. Возросшие затраты на покупку импортного сырья будут отражаться на себестоимости изделия пропорционально их доле в ней, добавили в ФАС.

Ранее ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский в беседе с URA.RU оценил возможность роста цен на импортные товары в России.

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