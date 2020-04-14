Эксперт оценил ситуацию с ценами на гречку и пшено

Короткая ссылка
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на гречку и пшено
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что никаких предпосылок для резкого скачка цен нет, кроме повышенного спроса.

«С точки зрения балансовых показателей никаких почв для такого роста цен нет. Чисто ажиотажный спрос сгенерировал это повышение», — заявил Злочевский.

По его словам, это касается всех круп и крупяных изделий.

Эксперт выразил уверенность, что по мере снижения спроса цены будут стабилизироваться.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить