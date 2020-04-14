Эксперт оценил ситуацию с ценами на гречку и пшено

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено.

В беседе с НСН он отметил, что никаких предпосылок для резкого скачка цен нет, кроме повышенного спроса.

«С точки зрения балансовых показателей никаких почв для такого роста цен нет. Чисто ажиотажный спрос сгенерировал это повышение», — заявил Злочевский.

По его словам, это касается всех круп и крупяных изделий.

Эксперт выразил уверенность, что по мере снижения спроса цены будут стабилизироваться.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) провели исследование динамики цен на продукты в России в марте 2020 года.