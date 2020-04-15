Стало известно о «нулевом пациенте» с коронавирусом в России

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«Нулевым пациентом» с коронавирусной инфекцией COVID-19 стал мужчина, прилетевший из Милана. Об этом в интервью порталу «Православие.Ру» рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.
Стало известно о «нулевом пациенте» с коронавирусом в России
  • РИА Новости

У нас в России таким нулевым пациентом явился молодой мужчина 40 с лишним лет. Прилетел он из Милана», — сказал специалист.

По его словам, он и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко «ставили ему этот диагноз».

«Мы же назначили лечение. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России», — добавил он.

Чучалин рассказал, что заболели члены семьи «нулевого пациента», с которыми он контактировал.

Он также сообщил, что заражение этого пациента было выявлено 27 февраля.

Официально о первых случаях инфицирования коронавирусом в России было объявлено в конце января, диагноз был поставлен двум гражданам Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

Ранее в Минздраве заявили, что семь центров в России занимаются разработкой вакцины от коронавируса, а в ближайшее время ожидаются клинические испытания

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России около 30% от общего числа заражённых COVID-19 переносят болезнь без явных симптомов.

По её словам, результаты мер по борьбе с распространением вируса станут видны «на текущей неделе, ближе к её концу, и в начале следующей».

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