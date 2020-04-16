Треть россиян заявили о снижении эффективности работы на удалёнке

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как россияне оценивают эффективность своей работы после перехода на удалённый режим. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Почти треть (31%) участников опроса заявили, что стали менее эффективно справляться с задачами. Из них 5% с трудом могут самостоятельно организовать свою работу дома.

Больше половины (59%) перешедших на удалёнку отметили, что новая форма занятости никак не повлияла на эффективность их работы.

Продуктивнее, чем в офисе, работают 9% респондентов.

Также 16% респондентов рассказали, что скучают по очному общению с коллегами и руководителем.

«Однако удалённый формат работы имеет и положительные моменты. Так, более половины участников опроса отметили экономию времени на дорогу до офиса. Многие респонденты (43%) стали эффективнее работать за счёт того, что теперь могут самостоятельно распределять время на рабочие задачи. Почти 40% россиян в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьёй и учёбу», — рассказали RT в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

Ранее в Общественной палате России предложили снизить стоимость услуг мобильной связи и интернета для граждан, работающих в режиме самоизоляции.