В Госдуме предложили субсидировать ряд компаний для выплат сотрудникам

Депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предоставить субсидии из средств федерального бюджета для компаний, которые не работают и которым необходимо выплачивать зарплату сотрудникам. Копия обращения парламентария есть в распоряжении RT.

Как уточняет Щапов, субсидии будут предназначены для тех компаний, которые находятся в условиях вынужденного простоя из-за распространения коронавирусной инфекции.

При этом зарплата работников должна быть компенсирована не менее чем на 70%, считает законодатель.

«Если у работодателя, деятельность которого приостановлена, имеются сотрудники с детьми, то размер субсидий должен составлять не менее 80% от заработной платы работника с одним несовершеннолетним ребёнком, с двумя и более — 100% от заработной платы», — сказано в тексте обращения.



Ранее в Национальном родительском комитете предложили установить пособие для семей с детьми, в которых взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы во время самоизоляции, из-за чего доход семьи стал ниже прожиточного минимума.

