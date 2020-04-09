В Госдуме предложили субсидировать ряд компаний для выплат сотрудникам
- РИА Новости
Как уточняет Щапов, субсидии будут предназначены для тех компаний, которые находятся в условиях вынужденного простоя из-за распространения коронавирусной инфекции.
При этом зарплата работников должна быть компенсирована не менее чем на 70%, считает законодатель.
«Если у работодателя, деятельность которого приостановлена, имеются сотрудники с детьми, то размер субсидий должен составлять не менее 80% от заработной платы работника с одним несовершеннолетним ребёнком, с двумя и более — 100% от заработной платы», — сказано в тексте обращения.
Ранее в Национальном родительском комитете предложили установить пособие для семей с детьми, в которых взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы во время самоизоляции, из-за чего доход семьи стал ниже прожиточного минимума.