Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
- АГН «Москва»
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«В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что общее число мест для пациентов с коронавирусом в больницах Департамента здравоохранения Москвы увеличится до 21 тыс.
Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек в российской столице проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.