Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

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Число мест для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве увеличится до 21 тыс. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы ещё 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что общее число мест для пациентов с коронавирусом в больницах Департамента здравоохранения Москвы увеличится до 21 тыс.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек в российской столице проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.

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