В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
- Reuters
«Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек», — заявили в ведомстве.
Указывается, что число случаев ухудшения состояния пациентов, которые лечатся дома, минимально.
При ухудшении состояния людей обязательно госпитализируют.
В Москве за сутки зафиксировано 1355 новых случаев заражения коронавирусом.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.