Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 62 российских регионах.
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки нашли в Москве — 1355, Подмосковье — 495 и Санкт-Петербурге — 121.

Также новых инфицированных выявили в Нижегородской, Тверской, Пензенской областях, Башкортостане, Татарстане и других регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возросло на 2558.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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