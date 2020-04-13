Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 62 российских регионах.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки нашли в Москве — 1355, Подмосковье — 495 и Санкт-Петербурге — 121.

Также новых инфицированных выявили в Нижегородской, Тверской, Пензенской областях, Башкортостане, Татарстане и других регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России возросло на 2558.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.