В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, соответствующие оперативные данные предоставило МВД.

«За выходные — субботу и воскресенье — порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — приводит его слова РИА Новости.

Данчиков отметил, что нарушители «гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом».

Ранее ГУ МВД по Москве предупредило об смс-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции.