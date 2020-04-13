В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

Короткая ссылка
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, соответствующие оперативные данные предоставило МВД.

«За выходные — субботу и воскресенье — порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — приводит его слова РИА Новости.

Данчиков отметил, что нарушители «гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом».

Ранее ГУ МВД по Москве предупредило об смс-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить