В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
- АГН «Москва»
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Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По его словам, соответствующие оперативные данные предоставило МВД.
«За выходные — субботу и воскресенье — порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции», — приводит его слова РИА Новости.
Данчиков отметил, что нарушители «гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом».
Ранее ГУ МВД по Москве предупредило об смс-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции.