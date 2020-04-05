В Совфеде поддержали призыв Минздрава к работодателям из-за пандемии
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- РИА Новости
Сенатор подчеркнул, что такие рекомендации Минздрава являются правильными и важными.
«Сегодня ещё можно называть их своевременными. Но мы должны знать и то, что многие работодатели начали обеспечивать средствами защиты своих работников и до данной рекомендации. Абсолютно правильные действия работодателей, которые так заботятся о своих работниках, заботятся о людях, посещающих магазины и те объекты, которые сейчас работают», — заключил Варфоломеев.
Ранее Минздрав призвал работодателей выдавать сотрудникам, которые должны общаться с людьми, перчатки и маски.
Например, к таким работникам относятся продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД или МФЦ.