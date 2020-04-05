В Совфеде поддержали призыв Минздрава к работодателям из-за пандемии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал RT призыв Минздрава к работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми во время работы.

Сенатор подчеркнул, что такие рекомендации Минздрава являются правильными и важными.

«Сегодня ещё можно называть их своевременными. Но мы должны знать и то, что многие работодатели начали обеспечивать средствами защиты своих работников и до данной рекомендации. Абсолютно правильные действия работодателей, которые так заботятся о своих работниках, заботятся о людях, посещающих магазины и те объекты, которые сейчас работают», — заключил Варфоломеев.

Ранее Минздрав призвал работодателей выдавать сотрудникам, которые должны общаться с людьми, перчатки и маски.

Например, к таким работникам относятся продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД или МФЦ.