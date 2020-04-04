Текстильные производства России начали заниматься выпуском медмасок
- Пошив противоэпидемических комплектов на заводе ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах
- © ПАО «КАМАЗ»/РИА Новости
«Пять суток мы потратили на отработку конвейерной технологии. В первый день произвели 5 тыс. масок. Сейчас у нас дневной выпуск 35 тыс., а через две недели разгонимся до 100—120 тыс. Мы шьём маски из тех же нетканых материалов, которые использовали при изготовлении матрацев. Плюс марля в качестве прокладки. Защитные комбинезоны пока отшиваем 600—700 комплектов в день, но скоро выйдем на 5 тыс.», — сообщил RT президент группы компаний Askona Life Group Роман Ершов, рассказывая о фабрике во Владимирской области.
Отмечается, что из-за пандемии коронавируса предприятие, на котором работали 1800 сотрудников, остановило производство матрацев. В настоящее время на нём работают 300 человек.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
Ожидается, что к середине апреля в России будет производиться до 4 млн марлевых масок в сутки.
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