Текстильные производства России начали заниматься выпуском медмасок

Российские текстильные и швейные предприятия активно переходят на пошив медицинских масок и комбинезонов. В среднем на такой переход фабрике требуется около недели.

«Пять суток мы потратили на отработку конвейерной технологии. В первый день произвели 5 тыс. масок. Сейчас у нас дневной выпуск 35 тыс., а через две недели разгонимся до 100—120 тыс. Мы шьём маски из тех же нетканых материалов, которые использовали при изготовлении матрацев. Плюс марля в качестве прокладки. Защитные комбинезоны пока отшиваем 600—700 комплектов в день, но скоро выйдем на 5 тыс.», — сообщил RT президент группы компаний Askona Life Group Роман Ершов, рассказывая о фабрике во Владимирской области.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса предприятие, на котором работали 1800 сотрудников, остановило производство матрацев. В настоящее время на нём работают 300 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.

Ожидается, что к середине апреля в России будет производиться до 4 млн марлевых масок в сутки.