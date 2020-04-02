Мантуров: Россия приобрела у Китая 37 млн медмасок за неделю

Россия приобрела у Китая 37 млн медицинских масок за неделю и планирует дополнительно закупить ещё 55 млн штук для восполнения ежедневного дефицита и обеспечения запаса в региональных медицинских учреждениях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы дополнительно завезли за неделю 37 млн масок из Китая. Приобрели у коллег, это было непросто, но нам отдали приоритет, мы в приоритете как страна. Ещё законтрактовано дополнительно 55 млн штук», — заявил Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По его словам, в течение недели в Россию из КНР будет завезено ещё 3 млн медицинских масок.

Как отметил глава Минпромторга, это позволит обеспечить запас средств индивидуальной защиты для медучреждений, служб и ведомств.

Кроме того, ожидается, что в середине апреля Россия будет производить до 4 млн защитных марлевых масок в сутки.

Ранее в Россию доставили более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса от предпринимателя Джека Ма.