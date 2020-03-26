В Россию доставили более 1 млн масок от предпринимателя Джека Ма
- Reuters
«Из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, всё это передано в дар российскому военному ведомству китайским предпринимателем Джеком Ма, почётным членом Русского географического общества.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что производство медицинских масок в России в первой половине апреля достигнет 5 млн штук в сутки.