В Россию доставили более 1 млн масок от предпринимателя Джека Ма

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Самолёт ВКС доставил в Россию более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса от предпринимателя Джека Ма. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
В Россию доставили более 1 млн масок от предпринимателя Джека Ма
  • Reuters

«Из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, всё это передано в дар российскому военному ведомству китайским предпринимателем Джеком Ма, почётным членом Русского географического общества.  

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что производство медицинских масок в России в первой половине апреля достигнет 5 млн штук в сутки.

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