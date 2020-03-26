В Россию доставили более 1 млн масок от предпринимателя Джека Ма

Самолёт ВКС доставил в Россию более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса от предпринимателя Джека Ма. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Reuters