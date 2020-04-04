Власти выделили ФМБА более 320 млн рублей на выплаты медработникам
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Средства выделены из резервного фонда правительства России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что власти Московской области будут ежемесячно начислять выплаты до 50 тыс. рублей медикам, которые работают с заражёнными коронавирусной инфекцией.
19 марта правительство России выделило Минздраву 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с лицами, заражёнными коронавирусом и с подозрением на инфекцию.