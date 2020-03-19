Кабмин выделил 10 млрд рублей на выплаты за работу с больными COVID-19

Правительство России выделило Минздраву 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с лицами, заражёнными коронавирусом и с подозрением на инфекцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из резервного фонда ведомству направлены бюджетные ассигнования в размере 10 233,4 млн рублей на «выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Ранее сообщалось, что в России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек и закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По последним данным, общее число зарегистрированных в стране случаев заражения увеличилось до 199.