Власти Подмосковья начислят выплаты работающим с коронавирусом медикам

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Власти Московской области будут ежемесячно начислять выплаты до 50 тыс. рублей медикам, которые работают с заражёнными коронавирусной инфекцией.
Власти Подмосковья начислят выплаты работающим с коронавирусом медикам
  • РИА Новости

«Врачи, медсёстры, санитары, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья. Чтобы поддержать их, будем ежемесячно начислять выплаты. Врачам — плюс 50 тыс. рублей к зарплате, медсёстрам и фельдшерам — плюс 30 тыс., младшему медперсоналу — плюс 10 тыс.», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Также власти мобилизуют ресурсы, чтобы найти дополнительные средства защиты — маски, респираторы и костюмы.

«Спасибо всем, кто сейчас на передней линии — в стационарах, лабораториях, аэропортах — борется с новым, малоизученным и очень опасным врагом. Впереди много работы. Задача — сдержать пандемию», — отметил Воробьёв.

19 марта правительство России выделило Минздраву 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с лицами, заражёнными коронавирусом и с подозрением на инфекцию.

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