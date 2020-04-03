Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в сложной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

Заёмщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%.

Ранее закон был одобрен Советом Федерации.

25 марта во время обращения к гражданам Путин выступил с предложением ввести каникулы по кредитам для россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику.

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