Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
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- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
Заёмщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%.
Ранее закон был одобрен Советом Федерации.
25 марта во время обращения к гражданам Путин выступил с предложением ввести каникулы по кредитам для россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику.