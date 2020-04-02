Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

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Решение было принято в ходе заседания в четверг, 2 апреля. Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. 1 апреля Госдума приняла данный закон в третьем чтении.