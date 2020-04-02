Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
- © Konstantin Kokoshkin
- globallookpress.com
Решение было принято в ходе заседания в четверг, 2 апреля.
Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.
1 апреля Госдума приняла данный закон в третьем чтении.
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