Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Решение было принято в ходе заседания в четверг, 2 апреля.

Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

1 апреля Госдума приняла данный закон в третьем чтении.

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