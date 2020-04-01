Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

«Заёмщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заёмщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов», — подчёркивается в сообщении.

На сайте Госдумы говорится, что для подачи заявки необходимо позвонить в банк. Кредитная организация будет вправе потребовать документы, подтверждающие факт снижения доходов. Однако заёмщик сможет предоставить их не сразу, а в течение 90 дней с момента обращения.

Ранее в Сбербанке заявили, что основанием для получения кредитных каникул может быть нахождение на карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения зарплаты, а также потеря работы из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев.

В то же время неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам предложил ввести каникулы по кредитам для россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за влияния коронавируса на экономику.

Также сообщалось о том, что Сбербанк и ВТБ будут выдавать кредиты малому бизнесу и микробизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, по государственной программе кредитования. Компания должна вести деятельность не менее года, срок кредитования — до 1 октября.

Уточняется, что сумма кредита определяется, исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть.

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев оценил меры по поддержке бизнеса в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что изначально планировалось оказывать помощь только туризму и авиации, но поддержка требуется всё большему количеству отраслей.