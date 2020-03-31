Совфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина
- Reuters
Теперь закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым для нарушителей карантинного режима устанавливается уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей.
Кроме того, предполагается введение уголовной ответственности за распространение ложных новостей о коронавирусе.
30 марта стало известно, что в Курганской области будут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.