Совфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина

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Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Совфед одобрил закон о наказании за нарушение карантина
  • Reuters

Теперь закон поступает на подпись президенту России Владимиру Путину, передаёт РИА Новости.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым для нарушителей карантинного режима устанавливается уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей. 

Кроме того, предполагается введение уголовной ответственности за распространение ложных новостей о коронавирусе.

30 марта стало известно, что в Курганской области будут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.

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