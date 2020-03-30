В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу без сопровождения
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб.
«В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня) последние будут привлечены к административной ответственности», — заявили в штабе и пояснили, что речь идёт о нарушении прав детей на охрану здоровья.
Региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.
Ранее издание «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.