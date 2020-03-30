В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу без сопровождения

В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

«В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня) последние будут привлечены к административной ответственности», — заявили в штабе и пояснили, что речь идёт о нарушении прав детей на охрану здоровья.

Региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.

Ранее издание «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.