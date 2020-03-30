В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу без сопровождения

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В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.
В Курганской области оштрафуют родителей, отпускающих детей на улицу без сопровождения
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

«В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня) последние будут привлечены к административной ответственности», — заявили в штабе и пояснили, что речь идёт о нарушении прав детей на охрану здоровья.

Региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.

Ранее издание «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.

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