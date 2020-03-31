Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина
- РИА Новости
«В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет. Штрафы могут составить до 2 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Кроме того, предполагается введение уголовной ответственности за распространение ложных новостей о коронавирусе.
30 марта стало известно, что в Курганской области будут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.
Как сообщает URA.RU, региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.
Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.