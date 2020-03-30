Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей», — сказал Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.
Российский лидер уточнил, что подобный режим соблюдается не везде, а местные власти «закрывают глаза» на это.
«Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», — добавил он.
Ранее московский мэр Сергей Собянин согласовал с Владимиром Путиным меры по предупреждению распространения коронавируса в столице.
По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.