Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей», — сказал Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

Российский лидер уточнил, что подобный режим соблюдается не везде, а местные власти «закрывают глаза» на это.

«Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла, это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться», — добавил он.

Ранее московский мэр Сергей Собянин согласовал с Владимиром Путиным меры по предупреждению распространения коронавируса в столице.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

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