В Свердловской области ввели режим самоизоляции
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- РИА Новости
В посте на своей странице в своём Instagram он подчеркнул, что «самое важное — это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев».
«Мы просим граждан оставаться в самоизоляции», — написал Куйвашев .
Он призвал граждан выходить из дома «лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку».
При этом он отметил, что на улице или в магазине следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других людей.
Глава региона добавил, что «продолжают работу все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования нашего общества, наших городов и сёл».
В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.
Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.