В Свердловской области ввели режим самоизоляции

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о введении в регионе дополнительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Свердловской области ввели режим самоизоляции
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В посте на своей странице в своём Instagram он подчеркнул, что «самое важное — это не покидать жителям своих домов, за исключением некоторых случаев». 

«Мы просим граждан оставаться в самоизоляции», — написал Куйвашев .

Он призвал граждан выходить из дома «лишь для того, чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку».

При этом он отметил, что на улице или в магазине следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других людей.

Глава региона добавил, что «продолжают работу все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования нашего общества, наших городов и сёл».

В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.

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