В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания

Короткая ссылка
Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», — цитирует ТАСС Дрозденко.

При этом, как сообщил губернатор, под эти меры не попадают работники непрерывно действующих и медицинских организаций, аптек, а также организаций, занимающихся поставкой продуктов и учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы.

При этом Дрозденко отметил, что гражданам, которые продолжают ходить на работу, необходимо при себе иметь паспорт и справку о том, что они трудятся на предприятии, которому работа разрешена.

«Остальные граждане должны иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий проживание», — добавил он.

В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить