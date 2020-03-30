В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания
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- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», — цитирует ТАСС Дрозденко.
При этом, как сообщил губернатор, под эти меры не попадают работники непрерывно действующих и медицинских организаций, аптек, а также организаций, занимающихся поставкой продуктов и учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы.
При этом Дрозденко отметил, что гражданам, которые продолжают ходить на работу, необходимо при себе иметь паспорт и справку о том, что они трудятся на предприятии, которому работа разрешена.
«Остальные граждане должны иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий проживание», — добавил он.
В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.
Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.