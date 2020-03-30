В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания

Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах районов проживания», — цитирует ТАСС Дрозденко.

При этом, как сообщил губернатор, под эти меры не попадают работники непрерывно действующих и медицинских организаций, аптек, а также организаций, занимающихся поставкой продуктов и учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы.

При этом Дрозденко отметил, что гражданам, которые продолжают ходить на работу, необходимо при себе иметь паспорт и справку о том, что они трудятся на предприятии, которому работа разрешена.

«Остальные граждане должны иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий проживание», — добавил он.

В Москве с 30 марта ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.