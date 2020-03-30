Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными», — заявил Путин.

Он отметил, что такой подход дал возможность на данный момент «выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели».

Президент подчеркнул, что в настоящее время «принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение».

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято в отношении Московской области.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в столице и Подмосковье.

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