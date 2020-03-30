На Сахалине медучреждения перевели на особый режим работы

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На Сахалине медицинские организации в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 переведены на особый режим работы.
На Сахалине медучреждения перевели на особый режим работы
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Сахалинской области Владимир Ющук.

«Сегодня медицина региона переведена на особый режим работы. Мобилизованные медицинские бригады, которые работали сегодня ночью, продолжают работать сейчас на раннее выявление и нераспространение случаев коронавирусной инфекции», — сообщил Ющук.

Также, по его словам, «лабораторная служба диагностики уже переведена в круглосуточный режим».

Согласно последним данным, в России коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены 1534 человека.

За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения коронавирусом.

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