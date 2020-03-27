Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

«Нет таких эпидемий, которые бы не кончались. Конечно, закончится. Сказать, когда это точно произойдёт, очень сложно. Я не могу предсказывать будущее. Но пока то, что делается в России, всё делается правильно. И мы должны сделать выводы о состоянии материально-техническом нашего здравоохранения в целом, о кадровом вопросе», — отметил он в беседе с kp.ru.

Он также рекомендовал соблюдать все гигиенические нормы и поблагодарил всех российских медицинских работников за их действия в условиях эпидемии.

Ранее Леонид Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по времяпрепровождению на нерабочей неделе.