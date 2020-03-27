Врачи будут консультировать больных COVID-19 в Москве онлайн

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пациенты с коронавирусом COVID-19, находящиеся на домашнем лечении в Москве, смогут получить консультации врачей с помощью телемедицины.

«Наблюдение за теми пациентами, кто проходит лечение на дому, осуществляется с помощью центра телемедицинских технологий», — цитирует РИА Новости слова Раковой в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что врачи будут консультировать больных при помощи аудио- и видеосвязи.

Вице-мэр также отметила, что все домашние пациенты подписывают обязательство не нарушать режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что в Калининградской области выявили и привлекли к ответственности десять нарушителей режима самоизоляции.