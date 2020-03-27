Врачи будут консультировать больных COVID-19 в Москве онлайн

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пациенты с коронавирусом COVID-19, находящиеся на домашнем лечении в Москве, смогут получить консультации врачей с помощью телемедицины.
Врачи будут консультировать больных COVID-19 в Москве онлайн
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Наблюдение за теми пациентами, кто проходит лечение на дому, осуществляется с помощью центра телемедицинских технологий», — цитирует РИА Новости слова Раковой в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что врачи будут консультировать больных при помощи аудио- и видеосвязи.

Вице-мэр также отметила, что все домашние пациенты подписывают обязательство не нарушать режим самоизоляции.

Ранее стало известно, что в Калининградской области выявили и привлекли к ответственности десять нарушителей режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить