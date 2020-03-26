В Калининградской области привлекли к ответственности 10 нарушителей режима самоизоляции

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В Калининградской области выявили и привлекли к ответственности 10 нарушителей режима самоизоляции.
В Калининградской области привлекли к ответственности 10 нарушителей режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по региону Светлану Поставничую.

Среди распространённых видов нарушения — отсутствие по месту фактического проживания и пребывание в общественном месте.

Например, одного жителя Калининграда, попавшего под карантин, сотрудники правоохранительных органов ждали у подъезда до позднего вечера. Второго — сутки ждали с рыбалки. Оба недавно вернулись в Россию.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что жительницу Челябинской области оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе.

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