В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Об этом заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

«Мы готовимся к взрывному развитию (ситуации с коронавирусом. — RT) по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — заявил он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам профессора, в России за последние сутки зафиксировано 163 случая заражения COVID-19, что почти в три раза больше, чем днём ранее.

«Поэтому на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары, новые койки. Их стараются оборудовать по последним требованиям. И всё это должно помочь», — сказал Малышев.

Самое важное в условиях «взрывного» развития ситуации, по его мнению, не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется.

Ранее сообщалось о 163 новых случаях заражения COVID-19 в 20 регионах России за сутки.