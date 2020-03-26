В Бурятии выявили первые два случая заражения коронавирусом
- АГН «Москва»
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«В Республике Бурятия зарегистрировано два подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В правительстве региона уточнили, что на данный момент проводится комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
«Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле», — заявили власти Бурятии.
Ранее сообщалось о 163 новых случаях заражения COVID-19 в 20 регионах России за сутки.