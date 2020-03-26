В Бурятии выявили первые два случая заражения коронавирусом

В Бурятии выявили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Республике Бурятия зарегистрировано два подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что на данный момент проводится комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

«Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле», — заявили власти Бурятии.

Ранее сообщалось о 163 новых случаях заражения COVID-19 в 20 регионах России за сутки.