В Бурятии выявили первые два случая заражения коронавирусом

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В Бурятии выявили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Бурятии выявили первые два случая заражения коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«В Республике Бурятия зарегистрировано два подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что на данный момент проводится комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

«Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле», — заявили власти Бурятии.

Ранее сообщалось о 163 новых случаях заражения COVID-19 в 20 регионах России за сутки. 

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