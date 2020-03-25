Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве зарегистрировано 120 случаев, Московской области — 6, Республике Крым — 6, Псковской области — 4, Краснодарском крае — 4, Оренбургской области — 3, Якутии — 3, Тульской области — 2, Республике Коми — 2, Кабардино-Балкарии — 2, Пермском крае — 2, Брянской области — 1, Архангельской области — 1, Калининградской области — 1, Ставропольском крае — 1, Ростовской области — 1, Башкирии — 1, Нижегородской области — 1, Пензенской области — 1, Челябинской области — 1.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму.

24 марта кабмин России поручил регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы быть готовыми к сложным вызовам в связи с ситуацией вокруг COVID-19.