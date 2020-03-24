В России временно закрывают кинотеатры и развлекательные центры

Правительство России поручило регионам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19 закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано пресс-службой правительства.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в документе.

Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы быть готовыми к сложным вызовам в связи с ситуацией вокруг COVID-19.

Как отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ситуация с коронавирусом в стране более спокойная, чем в ряде других государств.