В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах
- Reuters
Решение опубликовано на сайте кабмина.
«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу, запрещающую кальяны в российских кафе из-за угрозы распространения коронавируса.
С данной идеей выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.