В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах

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Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах
  • Reuters

Решение опубликовано на сайте кабмина.

«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу, запрещающую кальяны в российских кафе из-за угрозы распространения коронавируса.

С данной идеей выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

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