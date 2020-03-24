В России из-за коронавируса запретили курение кальянов в барах

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Решение опубликовано на сайте кабмина.

«Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в документе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу, запрещающую кальяны в российских кафе из-за угрозы распространения коронавируса.

С данной идеей выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.