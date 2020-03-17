В Совфеде рассказали об идее запретить кальяны из-за коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу, запрещающую кальяны в российских кафе из-за угрозы распространения коронавируса.

«Кальян — это ингалятор, в больнице ингалятор подлежит стерилизации после каждого употребления. Какой кальян проходит стерилизацию, подумайте? Совершенно естественно, что его нужно запрещать», — подчеркнул сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, из-за распространения коронавиурсной инфекции этот вопрос нужно решать незамедлительно.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом.

ФАН сообщало, что член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин напомнил о вреде электронных сигарет.