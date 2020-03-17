В России предложили запретить кальяны в кафе из-за коронавируса

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом. Копия письма в адрес премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить кальяны в кафе из-за коронавируса
  • Pixabay

В своём письме Хамзаев отметил, что общественные приборы для курения являются одной из реальных угроз распространения инфекций.

Как отмечается в обращении, ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что кальяны не могут быть простерилизованы путём обычного мытья и способствуют распространению опасных бактерий и серьёзных инфекционных заболеваний.

Хамзаев также напомнил, что ряд стран, например Объединённые Арабские Эмираты, уже ввели ограничения на курение кальянов в заведениях общественного питания.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — сказано в тексте обращения.

Ранее Минпромторг исключил закрытие продовольственных магазинов в России из-за коронавируса.

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