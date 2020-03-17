В России предложили запретить кальяны в кафе из-за коронавируса
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В своём письме Хамзаев отметил, что общественные приборы для курения являются одной из реальных угроз распространения инфекций.
Как отмечается в обращении, ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что кальяны не могут быть простерилизованы путём обычного мытья и способствуют распространению опасных бактерий и серьёзных инфекционных заболеваний.
Хамзаев также напомнил, что ряд стран, например Объединённые Арабские Эмираты, уже ввели ограничения на курение кальянов в заведениях общественного питания.
«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — сказано в тексте обращения.
Ранее Минпромторг исключил закрытие продовольственных магазинов в России из-за коронавируса.