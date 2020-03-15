Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за COVID-19

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Торговые сети России создали достаточный запас товаров, закрытия продовольственных магазинов на фоне коронавирусной инфекции COVID-19 не планируется, сообщили в Минпромторге.
Минпромторг исключил закрытие магазинов в России из-за COVID-19
  • РИА Новости

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.

Там также уточнили, что наличие пустых полок в магазинах не говорит о том, что товара нет.

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети», — пояснили в ведомстве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России ежедневно выпускается 1,5 млн медицинских масок в связи с риском распространения коронавируса.

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