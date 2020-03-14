Матвиенко: в России в день выпускают 1,5 млн медмасок из-за COVID-19

Короткая ссылка
В России ежедневно выпускается 1,5 млн медицинских масок в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: в России в день выпускают 1,5 млн медмасок из-за COVID-19
  • РИА Новости

По словам Матвиенко, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что все предприятия по производству медицинских масок в стране переведены на трёхсменную работу и семидневную рабочую неделю.

«Он сказал, что сразу после поручения президента все предприятия, которые производят маски, переведены на трёхсменную работу, семидневную рабочую неделю. В день выпускается 1,5 млн масок», — приводит её слова в ходе заседания Совфеда ТАСС.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России допустили возбуждение уголовных дел из-за возможного наличия на рынке медмасок картельных сговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить