Матвиенко: в России в день выпускают 1,5 млн медмасок из-за COVID-19

В России ежедневно выпускается 1,5 млн медицинских масок в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что все предприятия по производству медицинских масок в стране переведены на трёхсменную работу и семидневную рабочую неделю.

«Он сказал, что сразу после поручения президента все предприятия, которые производят маски, переведены на трёхсменную работу, семидневную рабочую неделю. В день выпускается 1,5 млн масок», — приводит её слова в ходе заседания Совфеда ТАСС.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России допустили возбуждение уголовных дел из-за возможного наличия на рынке медмасок картельных сговоров.