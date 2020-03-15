Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании

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Ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.
Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Потери понесут те компании, которые не идут в ногу со временем, и те производства, на которых не обойтись без участия человека. Значительное преимущество получат те, кто осваивает удалённую работу и цифровизацию», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, дистанционная работа — одна из тенденций развития рынка современного труда, появившаяся задолго до пандемии коронавируса.

Как считает Масленников, эффективность работы сотрудников на удалённой работе вырастает, так как они могут сами организовывать своё время.

Эксперт добавил, что компании, которые поняли, что свободный график даёт положительный эффект, всегда в выигрыше.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о двух видах шоков, которые необходимо учитывать в новых сценарных условиях по экономике России из-за коронавируса.

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