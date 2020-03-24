Медведев назвал спокойной ситуацию с коронавирусом в России
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- РИА Новости
«В России, как известно, пока ситуация более спокойная, чем в целом ряде других стран, но здесь, безусловно, нельзя расслабляться», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что нужно «строго соблюдать все рекомендации» и все «решения, которые принимаются государственными органами».
Ранее Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком «Единой России» на удалённый режим работы из-за коронавируса.