Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы 

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Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы 
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания бюро высшего совета «Единой России».

«Я бы просил перевести работу региональных отделений «Единой России» и работу центрального исполкома партии с учётом тех решений, которые принимаются практически во всём мире и в нашей стране тоже, на удалённый режим работы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее суперфинал конкурса «Лидеры России», запланированный на конец марта, был отложен из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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