Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания бюро высшего совета «Единой России».
«Я бы просил перевести работу региональных отделений «Единой России» и работу центрального исполкома партии с учётом тех решений, которые принимаются практически во всём мире и в нашей стране тоже, на удалённый режим работы», — приводит его слова ТАСС.
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